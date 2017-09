Suusaliit esitas Team Haanja murdmaasuusatajatele ultimaatumi

Septembrikuu uudiskirjas esitas Eesti suusaliit murdmaasuusatajatele, peamiselt Team Haanja liikmetele ultimaatumi – kui te lepingut ei allkirjasta, siis võistlema ei pääse.

„Eesti Suusaliit ootab jätkuvalt EOK toetust saavate murdmaasuusatajate allkirju koostöölepingule“ kõlas uudiskirja lõigu pealkiri. Järgnes tekst.

„Austatud sportlased, Eesti murdmaasuusatamise koondise kandidaadid. Võistlushooaeg läheneb ja esimeste startideni ei ole jäänud enam palju aega. Rahvusvahelistel võistlustel osalemiseks (MK-etapid) on tingimuslik sportlase ja alaliidu vaheline kirjalik koostöökokkulepe, mida on rõhutanud ja heaks kiitnud ka Eesti Olümpiakomitee. Lepingu viimane versioon on edastatud kõigile sportlastele, kes ei ole veel allkirju andnud.

Palume allkirjastatud koostöölepingud saata aadressile info@suusaliit.ee hiljemalt 8. oktoobriks 2017.

Eesti Suusaliit tänab sportlaseid, kes vajalikud lepingud juba allkirjastanud - Kelly Sildaru, Kristjan Ilves, Karl-August Tiirmaa, Han-Hendrik Piho, Kail Piho, Taavi Pappel, Artti Aigro, Martti Nõmme, Kevin Maltsev, Tõnis Luik, Juhan Luik, Tormis Laine, Sten Mark Virro, Tatjana Mannima, Laura Alba.“