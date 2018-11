Suusaliit ei anna Team Haanja eelarvesse sentigi. Alaliidu president: tegime neile pakkumise, aga ei jõudnud kokkuleppele

Muuhulgas avaldas Laane, et Eesti Suusaliit tegi Team Haanjale toetusettepaneku, mis ulatus kümnetesse tuhandetesse eurodesse, ent kokkuleppele ei jõutud.

"Mulle ei meeldi väga palju rahast rääkida, aga tegime neile pakkumise, mis oli kümnetes tuhandetes eurodes ja ei jõudnud kokkuleppele. Ma arvan, et mis on olnud, see on olnud. Omal ajal on palju aidatud ja tänagi nii palju, kui me suudame, aitame, aga see lihtne ei ole, kui parimad sportlased on maailma edetabelis umbes 60. kohal. Keeruline on. Team Haanja on iseenesest tubli ja toimetab hästi," rääkis Laane.

Team Haanja on ka ise avaldanud, et nende tänavuse hooaja eelarves on Eesti Suusaliidu toetuse real ümmargune null. Oktoobri lõpu seisuga oli Team Haanja tänavuse hooaja eelarve puudujääk 74 650 eurot ehk 15,9 protsenti.