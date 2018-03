Suusakuningas Kläbo sai uue süsteemi tõttu rahaliselt rängalt vastu pükse

Lõppenud suusahooajal meeste konkurentsis MK-sarja võitnud norralane Johannes Hösflot Kläbo noppis kõvasti ka etapivõite, kuid võrreldes eelnevate aastatega ei olnud võidud enam nii palju väärt.

Juba hooaja eel kurtsid suusatajad, et Rahvusvahelise Suusaliidu FIS-i uus preemiasüsteem on jama. Nimelt hakkas varasema kümne parema asemel raha saama nüüd 20 paremat. Probleem tekkis aga selles, et kogu auhinnafond jäi võrreldes varasemaga üldjoontes samale tasemele ja kõige rohkem kaotas niimoodi võitja.

Kui varasemalt teenis etapivõitja 15 000 Šveitsi franki, siis nüüd 10 000. Teine koht sai varem 10 000, kuid nüüd 7500. Kolmanda koha omanik sai varem ja ka nüüd 5000 franki.

Norralased on kokku löönud, et Kläbo teenis hooaja jooksul 168 449 Šveitsi franki (143 700 eurot) auhinnaraha. Kui kõik summad kokku lüüa, siis näiteks eelmisel hooajal oleks Kläbo teeninud 45 000 eurot rohkem. Seega ei ole suusamaailmas võitmine enam sama väärtuslik nagu varasemalt.