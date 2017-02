Eesti suusakoondise peatreener Jaanus Teppan on ooterežiimil. Ta ootab uut põlvkonda ja seda, et praegused koondislased tuleksid temaga kehvast seisust väljatulemist arutama.

Eesti suusakoondise peatreener Jaanus Teppan on ooterežiimil. Ta ootab uut põlvkonda ja seda, et praegused koondislased tuleksid temaga kehvast seisust väljatulemist arutama. Foto: Anni Õnneleid

Kui murdmaasuusatajate tase läheb aastatega aina kehvemaks, peab olema julgust midagi muuta, arvab Jaanus Teppan.

Eesti suusatamise seis on kummaline. Koondis on, peatreener on, sportlased on – aga koostööd selle seltskonna vahel ei ole. Enamik suusatajaid kuuluvad Team Haanjasse, ülejäänud ehk paar sprinterit treenivad Christoph Schmidi juhendamisel. Peatreener Jaanus Teppan vaatab protsessi kõrvalt.

„Olen tõesti kõrvaltvaataja,” tunnistab ta kaks päeva enne Otepää MK-etappi Tehvandi suusakeskuses. „Hoian silmad lahti, vaatan tulemuste dünaamikat ja üritan aru saada, mis toimub. Filmin tehnikat… On aimusi, miks asjad on nii, aga mitte teisiti. Olen avatud kõigile, aga ennast peale pressima ei hakka. Ega saagi.”