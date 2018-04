Suusajuhid esitasid koondisse arvatud Petter Northugile konkreetsed nõudmised

Uueks hooajaks Norra sprindikoondisse arvatud Petter Northug sai Norra Suusaliidult konkreetsed juhised, mida ta võib ja ei tohi edaspidi teha.

Norra suusakoondise peatreener Vidar Løfshus olevat andnud Northugile korralduse, et ta peab nüüdsest pidama korralikult treeningpäevikut, alati telefonile vastama, end pahandustest eemal hoidma ja ka sotsiaalmeedias viisakalt käituma, kirjutab VG.

Mäletatavasti oli Northugil suur skandaal 2014. aastal, kui ta tegi purjuspäi autot juhtides avarii ja põgenes sündmuskohalt.

Oma sotsiaalmeedia postitustega on 32-aastane norralane samuti korduvalt skandaale põhjustanud. Viimati juhtus see alles aprilli alguses pärast Rosenborgi ja Molde jalgpallimängu. Kuna Northug on suur Rosenborgi austaja ja ühe Molde mängija suhtes on käimas uurimine, teatas norrakas Instagramis, et Molde palluri võiks vangi panna.