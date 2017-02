Võib vaielda, kas suurim suusa-Meka on Lahti või Holmenkollen, ent kolmandat siia võistlusse kindlasti ei mahu.

Soomlane on suusausku. Ja Lahti on suusa-Meka, kuhu kord aastas peab palveretkele minema. Suusataja oli, on ja jääb jumalaks. Harri Kirvesniemile ei heida keegi ette, et ta seda d-tähega pattu tegi. Jari Isometsä ja Virpi Kuitunen, kes nagu Kirvesniemigi eelmisel Lahti MM-il vahele jäid, töötavad nüüd ekspertidena, üks teles, teine ajalehes. Ainult rootslased torisevad, et kuidas nii, aga svenssonid võivad põrgu kerida.