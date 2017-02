Soomlased valmistasid 1989. aastal kodusel Lahti suusaalade MMil oma sportlastele ette tõelised "kodurajad" ja tegid sohki, kirjutab väljaanne Urheilusanomat.

Toonase MMi eel olid korraldajad hädas lumepuudusega ning paar päeva enne tiitlivõistluste algust oli valmis suudetud teha vaid rajapõhjad. Siis hakkas aga korralikult lund sadama ning sadu jätkus terve MMi vältel.

Urheilusanomat rääkis 1989. aasta MMi rajameistri Jukka Aavajokiga, kes avalikustas ka pettuse. Nimelt lasid soomlased kõigi teiste koondiste hooldemeestel õhtul suuski testida värskelt sadanud lumel, kuid öösel pressiti lumi nii kokku, et nähtavale tuli jäine rajapõhi. See andis soomlastele suure eelise, sest nende hooldemehed teadsid ainsana, et hommikul tuleb just sellise raja jaoks suusamääre leida.

"Jah, soomlastele tehti tõesti "kodurajad"," paljastas Aavajoki ja lisas: "Aga ega mujal peetud tiitlivõistlustel ju asjad teisiti käinud!" Aavajoki sõnul oli tegemist keerulise kelmusega, sest lume pressimist tuli teha nii, et seda poleks märgata.

Soomlaste jaoks oli 1989. aasta MM üliedukas, sest kodupubliku ees võideti 15 medalit, millest lausa 11 tulid just murdmaasuusatamises.