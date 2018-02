Suur paljastus: kolmandik murdmaasuusatamise medalitest on võidetud kahtlaste verenäitudega

Inglismaa ajaleht Sunday Times ja Saksa telekanal ARD avalikustasid, et suur hulk eelmise kümnendi murdmaasuusatamise tiitlivõistlute medalitest on võidetud kahtlase verenäiduga sportlaste poolt.

Nimetatud väljaannete käsutuses on andmebaas, kus on enam kui 2000 sportlase 10 000 veretesti tulemused aastatest 2001-2010. Sunday Timesi andmetel saab nende näitude põhjal järeldada, et alates 2001. aastast on iga kolmas murdmaasuusatamise tiitlivõistluste medal - neist 91 kuldset - võidetud kahtlase verenäiduga sportlase poolt.

” Kohati on veri olnud nii ohtlikult paks, et suusataja pidanuks võistlemise asemel olema hoopis haiglas," Sunday Times

Dopinguekspertide sõnul viitavad kahtlased näidud otseselt EPO kasutamisele või vereülekannetele. Üldse olevat kahtlase näitajaga 290 atleedi ehk umbes kuuendiku andmebaasis olevate sportlaste veretestid.

"Märkimisväärse hulga medalivõitjate verenäidud on kas kõrged või väga kõrged ning see viitab ulatuslikule dopingu kasutamisele," sõnas USA arst James Stray-Gundersen.

Varem rahvusvahelise suusaliidu (FIS) meditsiinikomisjonis töötanud ameeriklane lisas, et tema varasemad uuringud näitasid, et 2001. aasta murdmaasuusatamise MMil olid poolte esikümnes lõpetanud sportlaste veretestid ebanormaalsed. Stray-Gunderseni sõnul ei pakkunud need uuringud aga FISile mingit huvi ning ühel hetkel temaga koostöö lihtsalt lõpetati.

Kõige enam kahtlaseid verenäitajaid ehk 34% kõigist sportlastest on Venemaal. Järgnevad Prantsusmaa (29%), Austria (28), Türgi (25), Poola (23) ja Saksamaa (22). Norra suusatajatel on see protsent 13 ja Eestil 12.

Medali võitnud sportlaste hulgas on enim kahtlaseid verenäite samuti Venemaa sportlastel (kokku 51). Järgnevad Saksamaa (20), Prantsusmaa (18), Austria (16), Norra (16) ja Soome (15). Eestit pole eraldi välja toodud. Meie suusatajatest võitis Kristina Šmigun-Vähi eelmisel kümnendil olümpialt kaks kulda ja hõbeda ning maailmameistrivõistlustelt kulla, kaks hõbedat ja pronksi, Andrus Veerpalu OMidelt kaks kulda ja hõbeda ning MMidelt kaks kulda, Jaak Mae olümpialt pronksi ja MMilt hõbeda.

FIS keeldus pikemast kommentaarist ja teatas vaid, et rahvusvaheline antidopingu agentuur (WADA) on dopinguvastase võitlusega "enam kui rahul".