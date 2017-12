Suud lukus. ROK ja spordikohus ei kommenteeri Šmigun-Vähi juhtumit

Rahvusvaheline olümpiakomitee keeldub Kristina Šmigun-Vähi õigeksmõistmist kommenteerimast.

Norra telekanali TV2 ajakirjanik Magnus Krogsæter Aarre, kellega Eesti Päevaleht Šmigun-Vähi dopingujuhtumi uurimisel koostööd tegi, sai Rio olümpia ajal ROK-i pressijuhilt Mark Adamsilt kinnituse, kus ta lubas avaldada Torino olümpiamängude testimiste tulemused niipea, kui kohtuvaidlused lõpevad ning teemat kommenteerida.

Aarre tuletas Adamsile lubadust meelde, kuid sai vastuseks e-kirja, kus teatati: „Meil ei ole ROK-i pressiteatele midagi lisada.”

ROK-i pressiteade oli põhjalik ja selge: „Kinnitame, et kõikide 2006. aastal Torino olümpiamängudel võetud dopinguproovide järelkontroll on lõppenud ja selle käigus ei ilmnenud ühtki positiivset dopinguproovi. Mingeid käimasolevaid menetlusi pole ja järelkontroll on lõppenud.”

Rahvusvaheline spordikohus (CAS) ei öelnud samuti midagi, nende vastus kõlas: „Kooskõlas konfidentsiaalsusreeglitega ei saa CAS kinnitada, ümber lükata ega kommenteerida, kas see juhtum oli menetluses või mitte.”

Seega on kõigil suud lukus.