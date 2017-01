Val di Fiemmes sõidetud Tour de Ski kuuenda ehk eelviimase etapi, meeste 15 km ühisstardist klassikasõidu võitis Norra murdmaasuusataja Martin Johnsrud Sundby.

Lõpukilomeetril teistel eest sõitnud Sundbyle järgnesid tuuri kindel üldliider venelane Sergei Ustjugov, kes kaotas 2,2 sekundiga, ja soomlane Matti Heikkinen (+2,8).

Homme sõidetava viimase etapi (9km vabatehnikas) eel on Ustjugovi edu Sundby ees minut ja 11 sekundit. Kolmas on šveitslane Dario Cologna (+2.04).

Eile oli Ustjugov teinud ajalugu, kui võitis esimese meessuusatajana ühe Tour de Ski jooksul juba viienda etapi järjest.

Naiste 10 km sõidu võitis täna rootslanna Stina Nilsson, kelle järel tõusid poodiumile soomlanna Anne Kyllönen (+3,0) ja võitja koondisekaaslane Charlotte Kalla (+3,7).

Nilsson tõusis ka uueks üldliidriks, tema edu norralanna Heidi Wengi ees on 19,2 sekundit.