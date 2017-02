Mullune Eesti suusakoondise peatreener, šveitslane Christoph Schmid aitab tänavu Peeter Kümmelit, Kein Einastet ja Siim Sellist täiesti tasuta, sest alaliidul tema tasustamiseks raha pole.

„Mulle on see üks tööots paljudest, mille eest, tõsi, ma palka ei saa. Võtan seda kui isiklikku proovilepanekut. Ma ei teeks seda, kui nendesse sportlastesse ei usuks,” rääkis Schmid Tehvandi suusastaadionil Kümmeli treeningut jälgides. „Vorm on Peetril hea, aga kunagi ei tea, kui kaugele ta selg piire lubab nihutada. Kui ta saab probleemideta anda endast parima ja suusad on head, on veerandfinaali pääs reaalne.”

Kergejõustikutreenerina nime teinud Schmidi kutsus enne Sotši olümpiamänge Eesti sprintereid treenima Mati Alaver. Šveitslase sõnul andis ta hoolealustele lubaduse, et läheb nendega järgmise olümpiani välja. Ja ta on sõna pidanud, ehkki võinuks pärast eelmist hooaega käed üles tõsta ja minema jalutada.

„Leppisime eelmisel hooajal kokku, et meie järgmine samm on 2018. aasta olümpia. Hakkasime selle nimel tööle. Kavatsen lubadust pidada. Ma ei saa lihtsalt öelda, et ma nüüd lahkun. Neil poleks siis enam midagi,” lausus Schmid, kes teenib leiva lauale paari Šveitsi naissuusataja treenimisega ja SAS & TG Hütteni maratonitiimi kaudu, mille ridades sõidab ka Tatjana Mannima.

„Jaanus Teppan (Eesti koondise peatreener – toim) on lootust andnud, et ehk leitakse järgmise hooaja eelarvest natuke raha laagrite korraldamiseks,” lisas Schmid.