Sportlaste vastulause suusaliidu presidendile: meil takistatakse sihilikult olümpiale jõudmist

Team Haanja liikmed Algo Kärp, Aivar Rehemaa, Karel Tammjärv, Raido Ränkel ja Marko Kilp avaldasid tänases Eesti Päevalehes ilmunud Eesti Suusaliidu presidendi Andreas Laane ütlustele vastuväite, mille Delfi alljärgnevalt täies mahus avaldab.

15.11.2017 on ESL president Andreas Laane EPL kaudu avaldanud: „Võime kõik muud punktid lepingust välja jätta ja keskenduda ainult treeningutoetusele,” rääkis Laane. „Selleks, et maksumaksja raha üle kanda, peame teadma, kas suusataja teeb trenni, valmistub olümpiaks ja käib võistlustel. Meile tuli näiteks üllatusena, et Rehemaad polnud Olosel stardis. Meil pole aimugi, millega ta tegeleb.”

Tegemist on järjekordse valeväitega. Peaküsimus ei ole maksumaksja raha ülekandmises ca nädal enne MK-etappe, vaid ESL-i poolt suusatajate MK etappidel osalemise takistamine. Ainult MK-etappidel osalemise ja seal saavutatud tulemuse kaudu on võimalik kuue Eesti suusataja osalemine olümpiamängudel. Seetõttu on ESL tegevus tegelikkuses käsitletav olümpiamängudeks kvalifitseerimise teadliku takistamisena.

Andreas Laane ja ESL on teadlik, et suusatajad teevad trenni, valmistuvad olümpiaks ja käivad võistlustel – suusatajad on allkirjastanud ja edastanud 19.10 ja 27.10 nii ESL-le kui EOK-le deklaratsioonid, milles nad kõike eelnevat kinnitavad (deklaratsioonid manuses, kõigil võimalik tutvuda). Deklaratsioonidelt on puudu vaid Andreas Laane allkiri.

Keeruline on treenida teadmata, kus ja millal saab suusataja võistlema.

ESL-i treener Jaanus Teppan on teadlik, et Aivar Rehemaa ei startinud Olosel seoses haigestumisega. Asjaolu, et ESL treener Jaanus Teppan ei suhtle ESL-i presidendiga, ei puutu kuidagi suusatajatesse, pigem näitab see ESL-i kui organisatsiooni osas nii mõndagi.

Suusatajate deklaratsioon näeb välja selline (näiteks toodud Raido Ränkeli oma)