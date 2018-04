Spordikohus avalikustas raporti, mis seab vilepuhuja Rodtšenkovi ütlused kahtluse alla

Rahvusvaheline Spordikohus (CAS) avaldas 160-leheküljelise raporti, kus selgitatakse, miks nad otsustasid Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) määratud eluaegse olümpiakeelu 28 Venemaa sportlase puhul tühistada.

42 eluaegse olümpiakeelu saanud Venemaa sportlast kaebasid Pyeongchangi olümpia eel ROKi otsuse spordikohtusse ning 28 neist said ka CASis õiguse. ROK nõudis seejärel spordikohtult selgitust, miks selline otsus tehti.

CAS avaldas nüüd pika raporti, kus teatatakse, et neil oli "faktiliste väidetega" võimatu tõestada, et nimetatud sportlased olid dopingureegleid rikkunud. Nii pääses näiteks karistusest ka Venemaa murdmaasuusataja Aleksander Legkov, kellelt ROK oli eelnevalt ära võtnud Sotši taliolümpial võidetud maratoni kulla ja teatesõidu hõbemedali.

Ühtlasi teatas CAS, et vilepuhuja Grigori Rodtšenkovi mitmed väited on kaheldava väärtusega. See on tõsine tagasilöök ROKile ja Rahvusvahelisele Antidopinguagentuurile (WADA), kes tuginesid Sotši olümpia dopinguskeemi paljastamisel just Rodtšenkovi ütlustele.