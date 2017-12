Sõõrumaa: jõudsime kõik koos selle päeva ära oodata

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa tõdes, et ROKi teade Kristina Šmigun-Vähi dopinguproovi puhtusest on suur rõõmusõnum kogu Eesti rahvale.

"Sportlase jaoks ei ole rängemat kahtlustust kui see, millega meie Kristina on pidanud neli aastat elama. Jõudsime kõik koos ära oodata päeva, mil tema nimi sai ametlikult puhtaks," tõdes Sõõrumaa. "Usun, et Kristinal oli palju tuge Eesti rahvast, kes ka raskel ajal oma olümpiavõitjat ei jätnud, vaid toetas ja uskus. See näitab meie väikese rahva tugevust."

Rahvusvaheline Olümpiakomitee teatas täna, et kõik 2006. aasta Torino olümpiamängude dopinguproovid osutusid järeltestimisel puhtaks - see tähendab ühtlasi, et lõpu on saanud ka Šmigun-Vähi nelja aasta pikkuseks veninud dopingusaaga.