Lahtis toimuval kahevõistluse MK-etapil teenis tänasel normaalvõistlusel esikoha sakslane Eric Frenzel, kuid suurem osa tähelepanust langes mõistagi kodupubliku ees võistelnud soomlastele, kes tegid koondisena vaieldamatult viimaste aegade parima soorituse.

Frenzel, kes oli hüpete järel teine, edestas hüpete kolmandat, 20-aastast Eero Hirvoneni 4,1 sekundiga. Tegu oli Soome uue tähe esimese poodiumikohaga, varem on ta korra neljas olnud.

Kolmas oli sakslane Johannes Rydzek 26,4-sekundilise kaotusega võitjale. Ülekaalukalt parima hüppe teinud 19-aastane norralane Jarl Magnus Riiber langes oodatult poodiumilt välja ja lõpetas kuuendana.

Soomlaste suurepärast päeva täiendasid Ilkka Herola 9. (+1.15,7), täiesti uue mehe Leevi Mutro 13. (+1.24,2) ja kuueaastase pausi järel töö kõrvalt võistlusradadele naasnud Hannu Mannineni 18. koht (+1.56,9). 38-aastane vanameister tegi seejuures suurepärase suusasõidu, edestades näiteks võitjaks kerkinud Frenzelit 10-kilomeetrisel rajal minutiga.

"See üllatas ennastki, et suutsin hästi suusatada. Alustasin rahulikult ning lisasin tasapisi kiirust. See taktika paistis toimivat," sõnas Manninen tagasihoidlikult, ent rõõmsalt pärast võistlust Ylele.

29. suusarajale pääsenud Kristjan Ilves langes lõpuks 34. kohale. Võistluse lõpetas 43 meest (+3.40,7).

