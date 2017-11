Soome treener astus Venemaa suusataja kaitseks välja: kui midagi juhtus, siis toimus see sportlase teadmata

Soome suusakoondise peatreener Reijo Jylhä ei usu, et 2014. aasta Sotši olümpiamängude 50 km maratoni kullavõitja Aleksandr Legkov oleks enda initsiatiivil dopingut tarvitanud.

Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) tühistas eelmisel kolmapäeval Legkovi ja Jevgeni Belovi Sotši olümpia tulemused ning määras neile eluaegse olümpiamängudel osalemise keelu. Karistuste langetamisel sai otsustavaks sõltumatu eksperdi Richard McLareni poolt koostatud raport, mis tõestas venelaste riiklikku dopinguprogrammi Sotši olümpial.

Jylhä ütles ajalehele Ilta-Sanomat, et venelaste karistamine oli Itaalias Val Senalesi treeninglaagris suusaringkondades suur jututeema. Soomlane arutas juhtunut ka Legkovi sakslasest treeneri Markus Crameriga.

"Crameril on selline arvamus, et Legkov ise selles mängus (dopingujuhtumis) ei osalenud. Seega, mis iganes ka juhtus, see pidi toimuma sportlase teadmata," sõnas Jylhä.

"Tean Cramerit alates 1992. aastast ja mul pole vähimatki põhjust tema sõnades kahelda. Iseasi on muidugi see, kui hästi treener juhtunuga kursis on," lisas soomlane.

Cramer alustas Legkoviga koostööd aasta pärast Sotši mänge.