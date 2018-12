Soome suusatähel avastati tõsine terviseprobleem

2011. aasta MMil 15 km klassikasõidu võitnud Heikkinen alustas tänavust hooaega tagasihoidlikult - 15 km klassikasõidus oli ta 35. ja 15 km vabatehnikasõidus 30. Pühapäeval soomlane enam starti ei läinud ja lahkus Lillehammerist.

"Need on tervisega seotud asjad. Ainult Matti saab sellest rääkida," sõnas Soome koondise peatreener Matti Haavisto YLE-le.

Soomlase isiklik treener Toni Roponen teatas Iltalehtile, et laupäevase võistluse ajal jäi Heikkineni pulss 176 löögi juurde minutis, kuigi tavaliselt on tal võistluste ajal see 185-188.

"Treenerina pean ma muretsema. Ma nimetaks seda müstikaks. Peame täiendavaid teste tegema, et saada selgust, et seal pole midagi hullemat," lausus Roponen.

Heikkinen sel nädalavahetusel Beitostöleni MK-l ei stardi.