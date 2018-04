Soome suusameister jäeti ootamatult rahvuskoondisest välja

Suusatamise sprindivõistlus. Pilt on illustratiivne

Soome suusatreener Pekka Vähäsöyrinki kritiseeris teravalt Soome murdmaakoondise uut juhendajat Matti Haavistot, kes jättis koondisest välja Soome tänavuse aasta sprindimeistri ja 50 km pronksimehe Ari Luusua.

"Matti Haavisto on kvalifitseeritud treener, kuid nüüd ta tegi suure vea. Siiani on koondis ilma eranditeta kokku pandud tulemuste alusel, kuid seekord seda ei juhtunud," kritiseeris Vähäsöyrinki, kirjutab Ilta-Sanomat.

Konkreetse näitena tõi treener välja, et Luusua asemel said koondisse märksa tagasihoidlikumaid tulemusi näidanud Antti Ojansivu ja Joni Mäki.

Haavisto ütles ajakirjanikele põhjenduseks, et üritab koondises läbi viia noorenduskuuri. Kui Luusua on 30-aastane, siis Ojansivul on vanust 24 ja Mäkil 23 aastat.

Vähäsöyrinki sõnul on noorenduskuuri jutt aga puhas demagoogia. "Põlvkondade vahetus on arusaadav, kuid koondise vanus läheb ju tegelikult hoopis üles. Koondisse sai ka üks noor 40-aastane suusataja," vihjas treener Riitta-Liisa Roponeni koondisse pääsule.