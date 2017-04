Soome suusaäss Jauhojärvi otsustas karjääri lõpetada

Soome murdmaasuusataja, olümpiavõitja Sami Jauhojärvi otsustas pikale karjäärile lõppeva hooajaga punkti panna.

35-aastane Jauhojärvi on MK-radadel sõitnud 2001. aastast alates ning on olümpiamängudelt ja maailmameistrivõistlustelt võitnud kokku neli medalit: 2014. aasta Sotši olümpia paarissprindi kulla kõrval säravad tema auhinnakapis kolm pronksi MMidelt: 2009. ja 2017. aastal samuti paarissprindist, kaheksa aasta taguselt Libereci MMilt ka teatesõidust. Sealjuures oli Jauhojärvi koos Iivo Niskaneniga tänavusel MMil paarissprindis lähedal kuldmedalile, kuid norralase Emil Iverseni põhjustatud kukkumine viimases kurvis tähendas seda, et soomlased pidid leppima pronksiga.

MK-sarja kokkuvõttes jäi tema parimaks tulemuseks neljas koht 2009. aastal. Sealjuures võitis ta oma karjääris vaid ühe MK-etapi, seda 2009. aastal Trondheimi ühisstardist 50 kilomeetri klassikasõidus.

Oma viimase võistlussõidu teeb Jauhojärvi täna Soome meistrivõistlustel, kui tuleb starti Lapimaal Rootsi piiri ääres Ylitornios toimuval 50 kilomeetri eraldistardist vabatehnikasõidul. Samal võistlusel on stardis ka üks eestlane, Andreas Veerpalu.