Soome murdmaasuusatajad püstitasid maailmarekordi

Virtanen oli samuti stardis, kuid katkestes pärast seitset tundi, kui läbitud oli 140 kilomeetrit.

Värske rekordimees kurtis, et ilm oli liiga soe. "Igalt poolt valutab, aga hea tunne on ikkagi. Minu eesmärk oli tegelikult 480 kilomeetrit. Olen kindel, et parema ilmaga oleks ka tulemus parem," rääkis Mäenpää YLE-le.

Naiste arvestuses jõudis maailmarekordini Anni Angeria, kes suutis 24 tunniga läbida 375 kilomeetrit.