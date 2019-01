Soome aasta sportlaseks valitud Niskanen tegi ajalugu

Niskanenist sai ühtlasi esimene Soome sportlane, kes on viimase 30 aasta jooksul kahel korral järjest riigi parimaks sportlaseks valitud. Viimati sai sellega hakkama murdmaasuusataja Marjo Matikainen.

"See on uskumatu, et ma sain teist korda järjest parima tiitli. See on suur au, kui sind valitakse aasta sportlaseks nii paljude erinevate alade suurepäraste atleetide hulgast. Ausalt öeldes on eri spordialasid väga raske omavahel võrrelda," sõnas õnnelik Niskanen autasu vastu võttes, vahendab Ilta-Sanomat.

27-aastase Niskaneni järel teise koha sai murdmaasuusataja Krista Pärmäkoski, kolmas oli laskesuusataja Kaisa Mäkäräinen, neljas maadleja Petra Olli ja viies korvpallur Lauri Markkanen.

Niskaneni võit oli ülekaalukas, sest ta kogus 4470 punkti Pärmäkoski 3206 vastu.