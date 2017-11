Sõjakirves maetud, MK-koondis paigas

Karel Tammjärve hooaeg on alanud lubavalt.

Pikk lepinguvaidlus on lõppenud, Team Haanja ja Eesti suusaliit leidsid kompromissi.

Team Haanja treeneri Anti Saarepuu sõnul allkirjastasid nad Eesti suusaliiduga lepingu. Seega saavad klubi sportlased algaval hooajal MK-sarjas osaleda. „Eile õhtul jõudsime kompromissile. Lepingusse said meid rahuldavad punktid ja samamoodi ka suusaliitu rahuldavad punktid,” sõnas Saarepuu. Ta lisas, et ei saa lepingu üksikasju kommenteerida. „Saan öelda, et leping rahuldas mõlemat osapoolt.”

Ta avaldas lootust, et Algo Kärbile, Raido Ränkelile, Karel Tammjärvele ja Aivar Rehemaale kantakse üle ka Eesti olümpiakomiteelt ettenähtud treeningutoetused. Nimetatud nelik jõudis Sotši olümpial esikümnesse ja tõusis EOK toetuse vääriliseks, kuid seni on raha suusaliitu pidama jäänud.

MK-etapile kvalifitseerumise statuuti, mida Team Haanja esindajad samuti kritiseerisid, ei muudetud. Selle järgi peab sportlasel MK-sarjas osalemiseks olema käesolevast hooajast täidetud 60 FIS-i punkti.

Suusaliidu murdmaasuusatamise alakomitee juht Arne Tilk teatas, et esimesele MK-etapile pääsevad FIS-i punktid täitnud Tammjärv ja Ränkel ning peale nende koondise peatreeneri Jaanus Teppani otsuse põhjal ka Marko Kilp, kes avavõistlusel sõitis välja 65,2 FIS-i punkti. Niisiis moodustavad koondise Team Haanja sportlased. „Kehtib sportlik printsiip sõltumata klubist,” kinnitas Tilk.