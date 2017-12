Šmigun-Vähi suurepärasest uudisest: minu päev on täna päikest täis

Kristina Šmigun-Vähi oli pärast Rahvusvahelise Olümpiakomitee teadet tema puhtusest lakooniline, ent üliõnnelik.

"Minu päev on täna päikest täis. Me kõik oleme neid paari lauset kaua oodanud," lausus Šmigun-Vähi. "Mul ei ole midagi lisada - seal on kõik väga selgelt öeldud."

Rahvusvaheline Olümpiakomitee teatas täna, et kõik 2006. aasta Torino taliolümpia dopinguproovid osutusid järeltestimisel puhasteks ning kõik käimasolevad kohtuprotsessid on sellega ka lõppenuks kuulutatud. See tähendab ühtlasi, et üle kolme aasta üleval olnud Šmigun-Vähi dopingusaaga on saanud Eesti jaoks õnneliku lõpu.