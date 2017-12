Sergei Ustjugov tahab tõestada, et puhtad venelased on tegelikult tugevad

PyeongChangi talimängude eel on suureks teemaks Venemaa talisportlased, kes võivad enda puhtuse tõestamise korral sõita Lõuna-Koreasse ainult neutraalsete sportlastena.

Kui Venemaa suusatajatele on määratud kõvasti võistluskeelde, siis eelmisel hooajal ülivõimsalt Tour de Skil esinenud ja selle võitnud ning lisaks Lahtis kaks MM-tiitlit võitnud Sergei Ustjugov võiks PyeongChangi sõita. Siiski ei ole kindel, kas ta selle teekonna ette võtab.

“Ma võtan päeva korraga. Olümpiale ma veel ei mõtle. Kunagi ei tea, mis homme juhtub,“ sõnas 25-aastane Ustjugov järgmise aasta suurvõistluse kohta Sport-Expressile.

Siiski tõdes ta, et tal on lisaks medalite jahtimisele veel kaks eesmärki. “Ma tahan kogu maailmale näidata, et Venemaa suusatajad on puhtad ja seejuures väga tugevad,“ sõnastas ta oma soovid, mida ta maailmale tõestada tahab.