Selgus kuupäev, mil Therese Johaug peab astuma spordikohtu ette

Dopingu tarvitamise eest võistluskeeldu kandev Therese Johaug astub Rahvusvahelise spordiarbitraažikohtu (CAS) ette 6. juunil, teatas Norra murdmaasuusatajat esindav advokaat Christian Hjort.

Kui algselt arvati, et istung toimub juuni lõpus, siis tänaseks on kinnitatud ametlikuks kuupäevaks 6. juuni, kirjutab ajaleht Aftenposten.

"Oleme rahul, et meie juhtum tuleb kiiresti arutlusele. Meie soov oligi võimalikult vara istungile pääseda. Tahtsime seda teha enne suve ning just nii see lähebki," teatas rahulolev Hjort.

Ka Johaugi mänedžer Jørn Ernst on rahul, et selgus saabub nii kiiresti. "Väga hea, et kinnitus tuli. See on just see, mida me ootasime ja soovisime," lisas Ernst.

Johaug jäi anaboolse steroidi klostebooli kasutamisega vahele mullu septembri alguses ning kannab hetkel 13-kuulist võistluskeeldu. Norra olümpiakomitee määratud karistus tuleb uuesti arutlusele, sest rahvusvaheline suusaliit (FIS) kaebas otsuse spordiarbitraaži.

Johaugi jaoks on ülioluline, et karistust ei pikendataks, sest vastasel juhul peab ta 2018. aasta Pyeongchangi taliolümpiast eemale jääma.