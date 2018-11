Saarepuu murdmaahooaja avavõistlusest: keskmine tulemus, paanikaks pole põhjust

„Olime võistlejaterivi keskel, aga selline ongi meie praegune tase. Häirekella löömiseks ei näe vähimatki põhjust.”

Laupäevases sprindis sai Karel Tammjärv kvalifikatsioonis 36. (+10,99), Marko Kilp 46. (+11,82), Raido Ränkel 47. (+11,96) ja Henri Roos 51. (+12,66) koha.

„Edasipääsust jäi meestel kahe sekundi kanti puudu, aga nad ütlesid, et vajalikku värskust polnud,” selgitas Saarepuu. „Tammjärv tegi enda kohta hea sprindi, aga pühapäeval 15 km klassikasõidus polnud tal minek see, mis pidanuks. Seal oli aga Ränkel üsna tubli.”

15 km klassikas sai Ränkel 45. koha, kaotades võitjale Aleksandr Bolšunovile 2.19,8. Tammjärv teenis 48. (+2.31,7) ja Andreas Veerpalu 77. koha (+4.05,2), Kilp katkestas.

„Seis on selline, nagu on. Nädala pärast Lillehammeris loodame paremad olla,” sõnas Saarepuu. „Selline on sport, täna on nii, homme naa.”