Ruka MK-etapp toimub hoolimata ülikehvadest lumeoludest

Põhja-Soomes Kuusamo lähistel on novembri keskpaigaks tavaliselt paks lumekiht maas, kuid tänavu on soojakraadid ja vihm oma töö teinud ning lund leidub vaid suusaradadel.

"Ma pole mitte kunagi sellisel aastaajal Rukat sellisena näinud," rääkis Pekka Hyvärinen, kes kontrollis FIS-i jaoks võistluste eel lume rohkust ja kvaliteeti. "Lund leidub vaid suusarajal ja hüppemäel."

Hoolimata sellest on võistlused toimumas ning midagi ära ei jää - murdmaasõidud toimuvad viiekilomeetrisel ringil, kinnitati täna õhtul. Veel hommikul oli lumega kaetud 3,3-kilomeetrine trass.

Murdmaasuusatamises sõidetakse Rukal nädalavahetusel klassikasprint ja tavalised eraldistardist klassikasõidud (10 km naistele, 15 km meestele), kahevõistluses on kavas kaks järjestikust suure mäe võistlust 10-kilomeetrise suusadistantsiga, pühapäeval on kavas teatevõistlus. Samuti on MK-etapp plaanis suusahüppajatel, kes avasid MK-hooaja juba eelmisel nädalavahetusel.