Rootslased on masenduses: Otepääl vigastada saanud sprinditäht jääb MM-ilt ilmselt eemale

Tulises poolfinaalis võitles Nilsson lõpumeetritel koos hiljem finaali võitnud Maiken Caspersen Falla ja kaasmaalase Maja Dahlqvistiga edasipääsu peale ning viskas sellise spagaadi, et rebestas tagareit - sealjuures lõi ta samal ajal kepiga Fallale jalga sellise augu, et norralane vajas lausa õmblusi. Falla võitis hiljem finaali, Nilsson seal arstide keelu tõttu starti ei tulnud.

"Oleme kindlaks teinud, et Stina Nilssonil on tagareies märkimisväärne rebend, mis vajab paranemiseks mitut nädalat," kinnitas koondise arst Magnus Oscarsson Expressenile.

"Võimalus, et ta veebruaris Seefeldis MM-il osaleb, on väga väike, aga me ei taha seda praegu ka veel päriselt välistada," lisas koondise mänedžer Rikard Grip.

Nilsson on käesoleval hooajal naiste sprinti valitsenud ning juhib vastavas arvestuses kindlalt ka MK-sarja.

Seefeldi MM algab 19. veebruaril.