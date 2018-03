Rootslased on marus: purjus norrakad muutsid Holmenkolleni MK põrguks, suusatajaid loobiti õllega

Rootsi suusakoondise endine pressiesindaja Torbjörn Nordvall, kes töötab hetkel Charlotte Kalla heaks, avaldas nördimust tänavuse Holmenkolleni MK-etapi üle, kus valitses totaalne kaos.

Nordvalli sõnul tekitasid peamise probleemi purjus inimesed. "Kõige rohkem hirmutab mind see, et väga paljud täiskasvanud kaotasid oma pea ja jõid end Skandinaavia ühel auväärsemal spordivõistlusel silmini täis. Alkoholi tarvitamine peaks olema MK-etapil keelatud. Oslo MK korraldajad ja poliitikud peaksid koheselt vastava otsuse tegema, muidu on terve võistluse tulevik ohus," kurjustas Nordvall.

Rootsi suusataja Daniel Rickardsson kurtis etapi järel, et purjus pealtvaatajad pritsisid suusatajaid sõidu ajal alkoholiga. "Purjus norralased valasid meid õllega üle. See, mis toimus, oli täiesti haige!" sõnas Rickardsson Expressenile.

Oslos puhkes suur kaos laupäeval, kui Holmenkolleni MK-etapi ajal oli liikvel tavapäratult suur rahvamass. Inimesed ummistasid linnalähedased rongijaamad, kus sai vigastada vähemalt üheksa inimest. Ametivõimudeni jõudis päeva jooksul mitu hädateadet, nii jõulistest trügimistest kui spordisõprade kähmlustest. Teadaolevalt kukkus mitu inimest tunglemise tõttu raudteeperoonilt alla, üks inimene sai aga teadmata põhjustel elektrilöögi.

Nordvalli sõnul peaks etapi korraldajad pealtvaatajate hulka ja liikumist korralikult planeerima, sest kui etapi ajal oleks midagi juhtunud, poleks kiirabi ega päästeamet rahvamassist läbi pääsenud.

"Olukorras, kus rumalad pealtvaatajad ei kuula korrakaitsjaid, blokeerivad tee ega lase läbi kiirabisid ega tuletõrjeautosid, on taluvuse piir ammu ületatud," kritiseeris Nordvall.