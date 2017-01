Rootsi telekanali SVT kommentaatorile Jacob Hardile ei mahu pähe, kuidas võib Venemaa murdmaasuusakoondises toimetada 2010. aastal juhendamiskeelu saanud 75-aastane Juri Tšarkovski.

2010. aasta Vancouveri olümpial jäid EPO-ga vahele Julia Tšepalova ja Jevgeni Dementjev, mispeale käskis Rahvusvaheline Suusaliit (FIS) venelastel endi ridades suurpuhastus teha. Patuoinaks tehti peatreener Tšarkovski, kes visati koondisest välja.

Nagu enamus venelaste käike, oli see vaid sümboolne. Täna on suusatreener tagasi ja tõmbab koondises niite. Ajal, mil venelasi saadab uus dopinguskandaalide laine.

"Juri on meie tiimiliider ja organisatsiooni pealik," ütles ajalehele Expressen Venemaa koondise treener Marcus Cramer. "Ta on meeskonnas väga tähtis inimene. Tal on tohutult kogemusi ja see loeb palju."

SVT kommentaator Hard nägi Tšarkovskit Tour de Skil Oberstdorfis ning ei uskunud oma silmi. "See on väga solvav. Venelased on aastaid kõike eitanud, aga samad inimesed töötavad koondises ikka edasi. Vaja on muutust! Venelased peavad tõestama, et nad tõesti tahavad oma probleemidega tegeleda," ütles Hard.

Expressen küsis Tšarkovski kohta ka Tour de Ski üldliidrilt Sergei Ustjugovilt, kes tõmbus seepeale kaitseasendisse ja ütles: "Vastan ainult küsimustele võistluse kohta!"

Soome dopingueksperdi Pekka Holopaineni sõnul pole Tšarkovski naasmises midagi üllatavat. Paar aastat tagasi nägi ta Rukal Venemaa koondise dressis isegi Julia Tšepalova isa Anatoli Tšepalovit, kellel samuti juhendamiskeeld peaks olema.

"See pole mingi üllatus, et venelased jätkuvalt sedasi teevad. See ütleb nende suhtumise kohta teistesse paljutki," sõnas Holopainen.

"Ta ei lahkunudki kunagi päriselt," avaldas sakslane Cramer. FIS-i saadetud e-kirjas seisab siiski, et Tšarkovski sai ikkagi Venemaa alaliidult juhendamiskeelu: "Tema tegevus Venemaa peatreenerina peatati 2010. aastal. Nüüd on ta registreeritud kui lihtsalt treener, kes vastutab hotelli broneeringute ja logistika eest."