Rootsi üks kõigi aegade edukamaid suusatajaid lõpetab karjääri

37-aastane Olsson on Rootsi üks kõigi aegade edukamaid suusatajaid, olles võitnud olümpiamängudelt ja MM-idelt kokku 14 medalit. Sellest rohkem, 17 medalit, on auhinnakapis vaid legendaarsetel Gunde Svanil ja Sixten Jernbergil.

Pooled oma tiitlivõistluste medalitest võitis Olsson 4x10 kilomeetri teatesõitudes (ka mõlemad olümpiakullad tulid sel alal), ent tema põhidistantsideks olid tegelikult 15 ja 50 kilomeetri klassikasõidud, kus ta võitis ülejäänud seitsmest medalist neli.

Johan Olsson retired from elite skiing.

➡️ 2-time Olympic Champ

➡️ 2-time World Champ

➡️ 14 medals from OWG/WSC

➡️ 16 yrs on the World Cup pic.twitter.com/vyzvNOjJvX— Cross Country (@FISCrossCountry) April 13, 2017