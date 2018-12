Rootsi suusataja venelaste ülemvõimust Tour de Skil: jääb vaid loota, et nad on puhtad

Eile Toblachis sõidetud Tour de Ski teisel etapil võitis meeste 15 km vabatehnikasõidu venelane Sergei Ustjugov. Lisaks oli norralase Simen Hegstad Krügeri järel kolmas Aleksandr Bolšunov ja neljas Andrei Melnitšenko. Suusatuuri kokkuvõttes on venelastel kaksikvõim - Bolšunov edestab kuue sekundiga Ustjugovit.

"Olin üllatunud, et Ustjugov naasis ootamatult nii võimsas vormis,” nentis Halfardsson VG-le antud usutluses.

"Venelastel on olnud dopinguga palju probleeme, seega on selge, et nende usaldusväärsus on kõikuma löönud. Sellegipoolest peame austama neid, kellega konkureerime. Loodame, et siin võistlevad venelased on puhtad," lisas Halfvarsson, kes kaotas eile Ustjugovile 43 sekundiga ja leppis kaheksanda kohaga.