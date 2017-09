Rootsi suusakoondislane kannatab hirmsa tervisehäire käes

Rootsi murdmaasuusakoondise liige Anna Dyvik tunnistas avalikult, et kannatab tõsiste unehäirete all, mis põhjustavad tal suuri paanikahooge.

Lahti MMil sprindis veerandfinaali jõudnud Dyviku diagnoosiks on hüpnagoogsed hallutsinatsioonid - nimelt ei ärka 22-aastase suusaneiu aju vahel REM-unest üles, mistõttu näeb ta unest ärkanuna hallutsinatsioone.

"Ükskord ärkasin üles ja nägin enda ümber tohutult palju putukaid ja inimeste varjusid. See oli hirmus. Vahel kardan nii väga, et jooksen karjudes ringi," avaldas Dyvik. "Mul tekivad paanikahood."

Üks kõige rängemaid hooge tabas Dyvikut eelmise aasta detsembris La Clusaz's, üks öö enne seda, kui ta Rootsi naiskonnas teatesõidus MK-etapil kolmanda koha sai. "Ärkasin üles ja nägin, et keegi tuleb minu tuppa. Hüppasin otse kappi, sest arvasin, et see on uks. Tõmbasin selle endale otse vastu nägu. Alles siis, kui toakaaslane Maria Nordström tule põlema pani, ärkasin täiesti üles."

Hoolimata hirmsast vahejuhtumist suutis Dyvik end võistluseks kokku võtta. Kolmas koht oli tema esimene poodiumikoht MK-sarjas.