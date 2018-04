Rootsi suusakoondise peatreenerid vahetatakse välja

Kui eile tuli uudis, et Norra murdmaakoondise peatreener Tor Arne Hetland uuel hooajal enam ei jätka, siis täna selgus, et Rootsis lahkuvad ametist nii nais- kui meeskonna peatreenerid.

Seni Rootsi naiskonda treeninud Ole Morten Iversen ütles, et lahkub ametist, sest nii on naistele parem.

"Töökultuur ja organisatsioon on veidi teistsugused ning ma arvan, et Rootsi naissuusatajad leiavad, et neile oleks parem teist tüüpi treener," sõnas Iversen Expressenile.

Rootsi meestekoondise peatreeneri kohalt lahkub Lars Selin, kes jõudis sellel ametikohal töötada kaks hooaega.

"Jah, ma lahkun," kinnitas Selin. "Põhjus on perekondlik. Ma ei suuda lihtsalt uuel hooajal nii palju aega leida, et peatreeneri tööd edasi teha."

Kuigi Rootsi mehed jäid Pyeongchangi olümpial medalita, polnud Rootsi Suusaliidu juhtidel Selini jätkamise vastu midagi.

"See (olümpia tulemused) ei mänginud rolli. Mul oli pigem tunne, et sooviti minuga edasi minna," ütles Selin, kes lahkub küll treeneriametist, kuid jätkab tööd suusaliidu juures. Oma uut ametit ei tahtnud rootslane veel avaldada.