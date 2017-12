Rootsi mäesuusalegend: ma ei arva, et Johaug on süüdi

Kahekordse mäesuusatamise olümpiavõitja ning kolmekordse maailmameistri Ingemar Stenmarki arvates ei ole dopinguteemad alati mustvalged.

Eelmise aasta jaanuaris jäi dopingu kasutamisega vahele Rootsi keskmaajooksja Abeba Aregawi, kelle võistluskeeld tühistati sama aasta juulis, vahendab ERR Sport.

"Kas sportlane peaks arsti usaldama? Minu arvates on huvitav nendest asjadest rääkida, sest kõike peab suutma näha erinevate nurkade alt," rääkis Stenmark intervjuus Expressenile.

"Sama kehtib ka Therese Johaugi kohta," jätkas 61-aastane Rootsi mäesuusakuulsus. "Ma ei arva, et ta on süüdi. Ta usaldas oma arsti ja see peaks olema lubatud."