Rehemaa Šmiguni võidust: ülikõva! Miks seda teemat üldse nii kaua üleval hoiti!?

Täna dopingusüüdistustest priiks saanud Kristina Šmigun-Vähi onupoeg Aivar Rehemaa kuulis positiivset uudist Eesti Päevalehelt ja Delfilt. „Ülikõva!” rõõmustas Rehemaa.

„Seda uudist on tõesti hea kuulda,” sõnas Rehemaa, kes kinnitas, et polnud täna ROKist ametlikult tulnud infoga varem kursis.

ROK andis täna nimelt teada, et kõik järeltestimisel olnud 2006. aasta Torino olümpia dopinguproovid olid korras ning ühtegi vaidlusalust kaasust avatud ei ole. Seega haihtusid 2014. aastast üleval olnud dopingsüüdistused Šmiguni suhtes, ehkki ROK võlgneb avalikkusele endiselt selgituse, mis siis täpselt juhtus.

„Kogu aeg hoiti seda teemat üleval, nüüd tuli välja, et teemat polnudki,” imestas Rehemaa. „See sai alguse ju paar aastat tagas. Peaaegu neli? Jah, tõsi. Tegelikult on päris karm, kui sportlane peab hakkama tõestama 5-7 aastat pärast võistlust, et ta oli puhas. Mina seda õigeks ei pea. Kui võistlus on peetud, proovid võetud, kontrollitud ja leitud, et on puhtad – no kuidas sa siis hiljem tõestad? Kas me hakkame nüüd 20 aastat vanu proove ka lahti võtma?”

Rehemaa usub, et tänane uudis mõjub positiivselt kogu Eesti suusatamisele tervikuna. „Nagu näha on sel hooajal juba positiivseid tulemusi tulnud ja olen lugenud ka meediast juba positiivseid artikleid. Otepääl sajab praegu lund. Kurat, see on hea uudis! Tuleb selle peale üks korralik trenn teha!”