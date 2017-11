Rehemaa avalik kiri: EOK toetuse kaaperdamine on sisuliselt vargus, millega peaks tegelema prokuratuur

Murdmaasuusataja Aivar Rehemaa saatis Team Haanja ja Eesti Suusaliidu vahelise lepingutüli osas avaliku kirja. Delfi avaldab selle täismahus.

Keeruline on treenida, võistelda, otsida raha ja vaielda professionaalsete valetajate ja demagoogidega ehk Eesti Suusaliiduga samaaegselt. Pealegi on nad palganud advokaadibüroo ja PR mehed, neil on meediapartner (Postimees ja Ott Järvela) ning oma eestkõneleja (Siim Sukles) Eesti sporti juhtimas.

Me ei ole saanud pennigi riiklikku EOK toetust käesolevaks olümpiahooajaks valmistumisel. Me oleme leidnud ise 42 sponsorit, kes kokku toetavad meid 400 000 euroga. Seda kümne Team Haanja sportlase peale. Me oleme leidnud rohkem erasponsoreid kui kogu EOK aparaat, nii suve- kui talialade peale kokku. Me oleme saanud hakkama. Me ei suuda tagada 100% ettevalmistust, aga enam-vähem siiski. Meil ei ole mitte midagi Suusaliidult vaja peale ühe e-maili, kus teatatakse võistluse korraldajale sportlaste nimed, kes osalevad. Sisuliselt on Suusaliidul monopoolne e-maili saatmise õigus, mida president Andreas Laane kuritarvitab. Nõudes selle eest vastutasuks temaga seotud firma Graanul Invest logode kandmist ja ka tasuta (Team Haanja kulul) suuskade hooldust kõigile.

Suusaliidule on murdmaasuusatamine suurim sissetulekuallikas. FIS-i toetus ca 200 000, Otepää MK kasum 80 000, EOK sihtotstarbeline toetus 40 000 eurot jne. EOK riikliku toetuse kaaperdamine on sisuliselt vargus, millega peaks tegelema prokuratuur. See on sihtotstarbeline raha, mille tandem Sukles – Tõnu Seil on kaaperdanud.

Kui suusatajaid ei lasta MK-le, siis edaspidi väheneb FIS-i toetus, Otepääl ei tule murdmaa MK-d (kui eestlased enam ise kaasa ei löö). Kui puuduvad tulemused tiitlivõistlustel, siis kaob ka osa riiklikust toetusest. Ja ei ole enam Suusaliidul seda raha, millega kahevõistlejaid, suusahüppajaid ja mäesuusatajaid rõõmustada ja kahjumeid katta. Mis siis edasi saab? Laane lahkub ja temast jääb maha suur ja sügav mülgas!

Laane tulekuga kadusid Suusaliidul praktiliselt kõik murdmaasuusatamise sponsorid. On enam kui kahtlane kas nad Laane&Co lahkumisel naasevad. Milleks selline sporti mittetundev ja ise sellega uhkustav, suusatajaid vihkav inimene üldse trügis advokaatide ja volituste abil Suusaliidu presidendiks? Miks tahab Laane hirmsasti murdmaasuusatamise lammutajana Suusaliidu ebaõnnestunud president olla? Kas tegu on inimliku rumaluse või pahatahtlikkuse või mõlemaga?

Murdmaasuusatajad on 100% isemajandamisel ja me palume lugupeetud kõrgepalgaliselt spordijuhilt Tõnu Seililt ainult ühte e-maili enne igat MK-d. Seda muidugi juhul, kui Laane ja Sukles selleks loa annavad. Äkki seda pole liiga palju palutud? Mõelge, terve e-mail siiski! Ja kui ise tõesti ei viitsi, siis lubage, et Anti Saarepuu saadab, nagu eelmisel hooajal juhtus.

Lugupidamisega,

Aivar Rehemaa, oma neljandaks olümpiaks valmistuv suusataja