Reet Hääl ja Ago Markvardt, kelle juhatusest lahkumist Toomas Annus nõuab, on mures, et murdmaasuusatamise huvide kaitsjad elavad minevikus ja kahjustavad sedaviisi ka teiste alade käekäiku.

„Kes viitsib Annuse kirja hoolega lugeda, saab tema tegelikust suhtumisest aru,” ütles Markvardt. „Me räägime puhtalt murdmaasuusatamise probleemist. Kõik teised on lepingud allkirjastanud ja teevad reaalset tööd edasi. Aga nüüd peavad kõik need, kes on sellest mängust tegelikult eemal, tagasi astuma. Ma tõesti tahaksin härra Annuselt küsida: mis mina siia puutun?”

Kui Markvardt kuulub juhatusse kahevõistlejate, siis Reet Hääl mäesuusatajate esindajana. Nad ütlevad kui ühest suust, et juhtorgani töö on Team Haanjaga kaklemise tõttu tõsiselt kannatada saanud. Hääle sõnul isegi sedavõrd, et vigursuusatamise komitee juht Kalle Palling on ise kaalunud tagasiastumist, sest tal „pole aega muudkui istuda ja lüüa aega surnuks murdmaasuusa sisetülide lahkamiseks”. „Lugesin Annuse kirja neli korda läbi ega uskunud ikka silmi. Täiesti jabur!” ütles Hääl. „Meil on MTÜ, kus on 70 klubi ja kuus spordiala. Aga mõnel on endiselt raske mõista, et suusaliidu ja murdmaasuusatamise vahele ei saa enam võrdusmärki tõmmata. Praegune reaalsus on teine. Juhatus käib ajaga kaasas, vaatab laiemat pilti ja püüab alasid võimalikult võrdselt käsitleda.”

Ka tenniseelu juhtimises osalenud ärinaine lisas: „Pole esimene juhus, kui sponsor oskab mõelda ainult neile, keda ise toetab. Tal puudub laiem missioon ja vastutustunne, et kakeldes tehakse tervele alale tegelikult karuteene.”

Hääle sõnul tahab Team Haanja alaliitu sundseisu panna. „Andreas Laane on Team Haanja esindajatega korduvalt läbi rääkimas käinud ja saanud alati erinevaid lubadusi. Praegu on laual leping, mis on absoluutne kompromiss. Oleme maksimaalselt vastu tulnud. Aga tiim, mis pole isegi suusaliidu liige, esitab aina jõulisemaid tingimusi. See ei saa lõputult kesta, minu arvates peaks sekkuma Eesti olümpiakomitee.”