Juba neljandat talve on suusatajatele esitatud küsimus: miks ei lähe asjad paremaks? Ja alati on kõlanud vastus: ei tea.

Juba neljandat talve on suusatajatele esitatud küsimus: miks ei lähe asjad paremaks? Ja alati on kõlanud vastus: ei tea. Foto: Anni Õnneleid

Otepää MK näitas, et Eesti suusatajate ulmelised plaanid noppida Lahti MM-il kohti teises kümnes ilmselt ei täitu.

Suusamehed kuulutasid hooaja alguses, et peamine eesmärk on hea esinemine kodusel MK-etapil ja Lahti MM-il. Jäägu siinkohal mainimata, kui kõrgeid kohti loodeti saavutada, sest praegust seisu arvestades olid need fantastilisemad kui Nikita Hruštšovi lubatud kommunism.