Norra ja Rootsi teadlaste raport, mis meedia teatel pidi maailma võimsaimat suusariiki põhjalikult raputama, ei sisaldanud midagi põrutavat.

Selle tähtsaim sõnum oli: Norra suusatajate astmarohtude kasutamise praktikad on korrektsed ning vastavad kõikidele Norra suusaliidu ja maailma antidopingu agentuuri (WADA) reeglitele.

Raportis osutatakse: „Pole alust arvata, nagu oleks ravimeid välja kirjutatud sportlastele, kellel pole astmat või sellesuguseid hingamisteede probleeme.” Samuti märgitakse, et praegust Norra meditsiinisüsteemi pole vaja selles osas, mis puudutab astma diagnoosimist, muuta. Ühtlasi leiti, et Norra suusatajatele pole antud astmarohtusid, mis on mõeldud tõsise astma raviks. Samuti ei leidnud kinnitust laialt levinud müüt, nagu tarvitaksid astmarohtusid ka täiesti terved Norra sportlased.

Ainsa suurema märkuse tegid raporti koostajad nebulisaatori kasutamise kohta, mis on konkurentidele juba pikemat aega pinnuks silmas olnud. Teadlaste hinnangul ei sobi seade, mis muudab astmarohud aerosooliks, suusatamise juurde, sest saadab noorsportlastele vale sõnumi. Selline praktika tituleeriti „eetiliselt problemaatiliseks”.