Ränkel jätab väsimuse tõttu homse etapi vahele

MK hooaeg Rukal algas eile hästi klassikasprindiga, elu parim tulemus 15.koht 💪 täna kahjuks 15km klassika distantsil jõudu polnud🐌,lihtsalt ei jaksa veel pikalt pingutada. Homse jätan vahele, sest kolm nädalat võistlusi on jätnud oma jälje treeningutesse. #teamhaanja #merkoehitus #kaguelekter #elkeauto #siljasport #prooptika

A post shared by Raido Ränkel (@raidorankel) on Nov 25, 2017 at 6:29am PST