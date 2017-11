Rahvusvaheline suusaliit kõrvaldas venelased võistlusrajalt

Rahvusvaheline suusaliit (FIS) otsustas ajutiselt võistlusradadelt kõrvaldada kõik Venemaa suusatajad, keda on eelnevalt karistanud Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK).

Ajutine võistluskeeld puudutab Aleksander Legkovi, Jevgeni Šapovalovit, Aleksei Petuhhovi, Maksim Võlegžaninit, Jevgenija Belovat ja Julia Ivanovi. Keeld hakkas kehtima tänasest.

"FIS on sügavalt mures saladuslike skeemide paljastamise osas, millega varjati Sotši olümpia positiivseid dopinguteste. FIS-i dopingukomisjon eeldab, et eelpool nimetatud Venemaa sportlased said tänu ilmsiks tulnud skeemile konkurentide ees ebaausa eelise," seisab kirjas FIS-i kodulehel avaldatud ajutise võistluskeelu põhjenduses.

ROK määras varasemalt kõigile kuuele sportlasele eluaegse olümpial võistlemise keelu, lisaks võeti neilt ära Sotši olümpial võidetud medalid.