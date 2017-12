Port: üllatav, et kõik proovid tunnistati puhtaks

Eesti Antidopingu juhatuse liikme Kristjan Pordi sõnul on kõigi 2006. aasta olümpia dopinguproovide järeltestimisel puhtaks tunnistamine üllatav.

„Üllatav on see, et puhtaks tunnistamine võttis nii kaua aega ning puhasteks kuulutati kõik proovid," sõnas Eestis dopinguvastase võitluse eeskõnelejaks olev Port. „Järeltestimiseks valiti proove kahtluste põhjal. See on kallis protseduur ning niisama ei hakata midagi tegema. "

Torino olümpial võetud dopinguproovide järeltestimiste tulemuste avaldamine venis aastaid. Sellega oli seotud ka kahekordse olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi juhtum, Neli aastat tagasi teatati, et tema dopinguproovist leiti halb analüütiline leid. Pärast seda oli vaikus, kuniks kolmapäeva pärastlõunal ilmus ROKi kodulehele teade, et kõik järeltestitud proovid olid puhtad.

„See avaldus ei tähenda tegelikult seda, et arbitraažis oleks Kristina lugu lõppenud. Kui asi on algatatud, siis peaks see seal ka ametlikult lõppema. Selle kohta pole mingit infot." arutles Port. „ROKi ja sportlase vaheline vaidlus on eraldi asi. Praegune olukord jätab toitma spekulatsioone."