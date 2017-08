Port Johaugi karistusest: vaja oli näidata, et sportlane on ainuvastutaja

Aastaid dopinguvastases võitluses kaasa löönud sporditeadlane Kristjan Port tõdes Therese Johaugi juhtumit kommenteerides, et Rahvusvahelisel Spordiarbitraažil (CAS) oli vaja näidata selgroogu ja seega tuli Johaugi karistust pikendada 13 kuu pealt 18 kuu peale.

“Rahvusvahelisele Suusaliidule (FIS) on ette heidetud, et nad soosivad Norrat ja neil oli vaja näidata selgroogu,“ sõnas Port. Mäletatavsti kaebas just FIS Johaugi lühikese karistuse CASi. “CASi puhul on arutletud, kas neid on üldse edaspidi vaja. Ka neil oli oma eksistentsile õigustust vaja.“

Port usub, et karistust määrates oligi kõige olulisem, et Johaug jääks eemale veebruaris toimuvatest olümpiamängudest. “Eesmärgiks oli tasakaalustada norralaste enda esialgset otsust,“ põhjendas Port. “Karistuse pikkuses ei olnudki ju kokkuvõttes küsimus. Küsimus oli olümpiamängudes.“

Teise olulise detailina tõi Port välja, et positiivses dopinguproovis on eelkõige süüdi ikkagi sportlane. Johaugi juhtumis üritas süüd enda peale võtta koondise arst, kuid sellist teguviisi ja saa samuti heaks kiita.

“Tuli demonstreerida, et sportlane on ainuvastutaja. Hea on ju näidata, et teised on pahad, kuid sportlasel endal on ka lihtne kontrollida aineid, mida ta kasutab. Seda aspekti oli vaja ka kindlasti rõhutada,“ märkis Port.

Port usub, et CASi otsusega saab Johaugi-saaga nüüd ka läbi. Norralastel oleks võimalik edasi kaevata, kui avastatakse mingeid protseduurilisi vigu. Sellisel juhul läheks juhtum kohaliku Šveitsi tribunali alla.

“Usun, et norralased lepivad otsusega ja rohkem edasi ei võitle. Nad peavad samuti asja nüüd rahulikult analüüsima. Strateegiliselt ei ole mõtet edasi võidelda. Neil tuleb kibe pill alla neelata ja oma süsteem uuesti üles ehitada.“

Johaugi 18-kuuline karistus algab tagasiulatuvalt 18. oktoobrist 2016 ning kestab 18. aprillini 2018. See tähendab, et Johaug jätab algava suusahooaja vahele ning jääb eemale ka Pyeongchangi olümpiamängudelt.