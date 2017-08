Pool Rootsit rõõmustab Johaugi karistuse pikendamise üle

Rootsi ajalehe Aftonbladeti spordiajakirjanik Kristoffer Bergström leidis Norra suusaässa Therese Johaugi karistuse pikendamise järel, et 18-kuuline karistus ongi õiglane.

“Tegemist on väga mõistliku otsusega. See on õiglane igas mõttes. Arst võttis pool süüst enda peale, kuid see ei vabasta teisi süüst,“ märkis Rootsi ajakirjanik.

Bergström tunnistas, et tänane otsus rõõmustab tõenäoliselt ka Rootsi spordifänne. “Arvan, et pool riiki on õnnelik,“ tõdes ta.

18-kuuline võistluspaus tähendab Johaugi jaoks seda, et ta peab 2018. aasta olümpiamänge kõrvalt vaatama. 2014. aasta Sotši mängudel kuldmedalita jäänud norralanna kontos on seni ainus olümpiakuld 2010. aasta Vancouveri mängude teatesõidust.

Nii usub rootslasest ajakirjanik, et tänase otsuse valguses jääbki 29-aastane Johaug karjääri lõpuks individuaalsest olümpiakullast ilma. “Usun, et nelja aasta pärast ei suuda ta enam olümpiamängudel domineerida. Ta jääbki karjääri lõpuks individuaalse olümpiakullata,“ arvas Bergström.

Rootslase hinnangul peaks Johaugi tiim nüüd otsusega leppima ja kaeblemisest loobuma.