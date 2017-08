Pisarais Johaug: ma ei tea siiani, mida ma valesti tegin

Rahvusvahelise Spordiarbitraaži (CAS) poolt 18-kuulise võistluskeelu saanud Therese Johaug puhkes pressikonverentsil taas nutma, väites, et talle määratud karistus on äärmiselt ebaõiglane.

Kui Norra antidoping määras Johaugile esiti 13-kuulise võistluskeelu, mis oleks suusataja Pyeonchangi olümpiale lubanud, siis 18-kuuline keeld jätab ta eemale kogu algavast hooajast.

"Oleme otsuse üle äärmiselt pettunud. Me ei uskunud, et see võib niimoodi lõppeda, et ta kogu hooaja kaotab," sõnas Johaugi mänedžer Jörn Ernst alustuseks. "Kui eile teate saime, olime šokis. Õnneks oli Therese perekond siin."

Seejärel sai sõna sportlane ise. "Olen täielikult murtud. Minu unistus oli olümpiale sõita, aga eile sain teada, et ma ei saa seda teha. Olen selle nimel iga päev tööd ja trenni teinud, et olümpial hästi esineda, nii et see on äärmiselt raske. Ma ei saa sellest karistusest aru, minu meelest on see väga ebaõiglane."

Johaugi sõnul peab ta leidma motivatsiooni, et tulevikus spordiga jätkata. "See on vaimselt raske. Ma ei tea, kuidas ma endas motivatsiooni leian, et tulevikus tagasi rajale tulla. Seefeldis toimuv MM 2019. aastal on minu järgmine eesmärk, aga see on alles pooleteise aasta kaugusel. Sisemuses tunnen suusatamisest mõnu ja soovin tagasi tulla ning taas tippu jõuda."

Suusatäht tänas kõiki oma sponsoreid, pereliikmeid ja teisi lähedasi inimesi ning ei saa siiani aru, mida ta valesti tegi. "Ma tunnen, et tegin kõik õigesti. Läksin asjatundja juurde, kes andis mulle ravimi. Küsisin, ega see dopingainete nimekirjas pole ning ma ei saanud vastust. Tean, et mõned sportlased on sama aine eest saanud väiksema karistuse, kuigi nad on ise seda võtta otsustanud."

"Olen sõnatu. Ma ei suuda seda uskuda. Minu jaoks pole vahet, kas see otsus oli poliitiline või mitte - mina ei sõida olümpiale. Mul ei ole rohkem midagi öelda," sõnas nuttev Johaug ning lahkus pressikonverentsilt.