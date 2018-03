Pime suusataja kukkus Pyeongchangis rängalt: tuleb olla õnnelik, et veel elan

Pyeongchangis toimuval paraolümpial tuli meeste suusatamises ette raske kukkumine, kui kuldmedali eest võidelnud rootslane Zebastian Modin sõitis laskumisel vastu kiviseina.

Võistlusklassis B1 (võistlusklass pimedatele ning väga halva nägemisega sportlastele) startinud Modin sõitis laskumisel vastu kaljut, kuna ta ei kuulnud tugevas tuules oma abilise Johannes Anderssoni juhiseid, kirjutab Ilta-Sanomat.

“Kalju ja mina saime kokku. Kivist sein võitis. Minu abiline tõdes, et tegemist oleks võinud olla minu viimase võistlusega. Nina sai paraja paugu. Lisaks on ka liigesed kanged,“ sõnas Modin, kes peab enda sõnul olema tänulik, et ta sellise ohtliku olukorra järel veel elus on.

Modini arvele jäi Pyeongchangis hõbemedal sprindis. Kokku on ta aastate jooksul võitnud paramängudelt viis medalit. Soovitud kuldmedal on seni aga veel puudu.

Stakade dagens 10K och slogs verkligen om guldet, när jag vid 6km inte hörde guiden och länken visar vad som hände.. glad att jag lever, men också väldigt besviken över ännu en bränd medalj..https://t.co/hMWWzkfxja pic.twitter.com/ZrjSJzic4B — Zebastian Modin (@zebski94) March 17, 2018