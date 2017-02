Aleksei Petuhhov vannub, et pole iial keelatud aineid tarvitanud ja hindab puhast sporti.

Venelane Aleksei Petuhhov on üks neist, kes sai pärast McLareni dopinguraporti esitlemist võistluskeelu.

Rahvusvaheline suusaliit (FIS) ei mõelnud pikalt ja kõrvaldas võistlustelt kuus Venemaa sportlast, kelle nime mainiti McLareni raportis: Petuhhov, Jevgeni Belov, Julia Ivanova, Aleksandr Legkov, Jevgenia Šapovalova ja Maksim Võlegžanin.

Ometi saabus Petuhhov Lahtisse lootuses, et rahvusvaheline spordikohus tühistab erakorralisel istungil võistluskeelu ja lubab ta starti. Tühjagi. Kohus leidis, et FIS on sportlasi diskvalifitseerides käitunud õigesti.