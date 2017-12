Petter Northug võtab aja maha ja teeb pika võistluspausi

31-aastane Norra murdmaasuusataja Petter Northug otsustas pettumuse valmistanud Lillehammeri etapi järel aja maha võtta ning teeb järgmise võistlusstardi ilmselt alles 30. detsembril algaval Tour de Skil.

Praeguseks on kindel, et Northug jätab vahele nii käesoleva nädalavahetuse Davosi kui nädal hiljem toimuva Toblachi MK-etapi.

Norra koondise peatreeneri Tor-Arne Hetlandi sõnul ei pea Northugi organism hetkel tugevatele treeningutele vastu.

"Võib kuluda kuni 14 päeva, enne kui ta saab normaalselt treenima hakata," lausus Hetland VG-le. "Siis kulub 14 päeva treeningutele ja alles siis on näha, mis seisus ta on. Ka Tour de Ski võib vahele jääda, kuid olümpiaks valmistumiseks on ka teisi võimalusi," lisas Hetland.

Treeneri sõnul on Northugi alavorm tingitud hiljuti põetud haigusest. Nädalavahetusel Lillehammeris piirdus ta sprindi kvalifikatsioonis alles 32. kohaga.