Petter Northug sattus Rootsi suusatähega sõnasõtta

Norra suusaäss Petter Northug on sattunud sõnasõtta rootslasest rivaali Calle Halfvarssoniga.

Teravaid kommentaare alustas Halfvarsson, kes sõnas kodumaa väljaandele Expressen, et Northug on "kunagine täht", kes peaks tõsiselt kaaluma, kas tal tuleks suures spordis üldse jätkata. Samuti leidis 28-aastane suusataja, et Northug arvab endast sotsiaalmeedias oma saavutuste kohta liiga palju.

"Sa hävitad oma mainet," põrutas Halfvarsson.

Northug ei jäänud aga sugugi võlgu. "Tal ei ole ühtegi isiklikku saavutust ja keerab alati Rootsi teatesõidud ankrumehena tuksi," vastas Northug rootslaste Dagbladeti vahendusel.

"Ta peaks oma taktikalistest vigadest õppima, aga selle asemel teeb ta neid ikka ja jälle uuesti. Asjad ei tundu tema jaoks heas seisus olevat, loodetavasti saab ta Rootsi meeskonnalt abi."